«المرأة سند للوطن» تطلق برامج ومبادرات لتعزيز الاستقرار الأسري

المصدر: أبوظبي – جميلة إسماعيل

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أكدت أمينة الماجد، مؤسس ورئيس جمعية «المرأة سند للوطن»، أن الجمعية ستعمل على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف ربات البيوت والعاملات وطلبة المدارس، إضافة إلى المبادرات التي تسهم في حل القضايا المجتمعية، وأهمها الاستقرار الأسري.

وقالت: «أطلقنا مشروع تمكين الفتاة الإماراتية لقيادة أسرتها، وكان المشروع موجهاً للفتيات المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً، حيث قام فريق العمل في الجمعية بعمل دراسة مسحية استشرافية شملت 1125 فتاة، للوقوف على الاتجاهات، ومدى الحاجة الواقعية إلى المشروع، ولوحظ أن الإقبال على المشروع فاق التوقعات، حيث بلغت نسبة الرضا عن المشروع 96.3 %».

وأوضحت أن برنامج مشروع تمكين الفتاة الإماراتية لقيادة أسرتها استهدف 200 فتاة تجاوزن الـ 20 عاماً في الفترة من 2023 إلى 2025 بمعدل 120 ساعة تدريبية لكل مجموعة، واستقطب البرنامج التدريبي للمشروع مشاركة واسعة. وأشارت إلى أن البرنامج شمل دورات وورش عمل وزيارات ميدانية، ومحاكاة قصص واقعية ونماذج حية.

ولفتت إلى تنظيم الجمعية باقة من البرامج المتنوعة، ومنها «فنجان قهوة»، الذي يسلط الضوء على عدد من جوانب الحياة في إطار تثقيفي وتوعوي، وبرنامج «حبيبة منزلها»، الذي يستهدف ربات البيوت، وبرنامج آخر يستهدف فئة الأمهات وهو «حوار الأجيال»، وبرنامج الهوية الوطنية، الذي يستهدف طلبة وطالبات المدارس، وغيرها من البرامج.

وأثنت المنتسبات لمشروع تمكين الفتاة الإماراتية لقيادة أسرتها على أهمية البرنامج، وتحقيقه لكل أهدافه الرائدة، إلى جانب المزج بين النظريات العلمية، والعملية بشكل استثنائي وجاذب، وإضفاء خبرات الحياة.

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