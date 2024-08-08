شرطة أبوظبي تناقش جهود وإنجازات لجنة تطوير الدوريات الأمنية

المصدر: أبوظبي- «البيان»

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عقدت لجنة تطوير الدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي اجتماعاً برئاسة العقيد الركن الطيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي رئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية وذلك في مبنى مديرية شرطة العاصمة. واستعرض الاجتماع الجهود في متابعة أحدث الابتكارات والحلول الأمنية لمواجهة تحديات المستقبل وأهم الإنجازات التي حققتها الدوريات الأمنية في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي.

دعم

وأكد العقيد الركن الطيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان اهتمام القيادة وحرصها المستمر على توفير الدعم والممكنات التي تعزز جهود الكوادر الأمنية لأداء مهامها باحترافية لافتاً إلى حرص اللجنة على متابعة أحدث الابتكارات والحلول الأمنية لمواجهة تحديات المستقبل، وأثنى في ختام الاجتماع على حرص الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في الدوريات الأمنية على أداء الواجب في تعزيز واستدامة مسيرة الأمن والأمان وتحقيق الريادة والمحافظة عليها في إمارة أبوظبي.

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