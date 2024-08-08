«الطاقة والبنية التحتية» توعي طلبة المدارس بأهمية ترشيد الاستهلاك

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برنامج التدريب الصيفي «رشد لتدوم» ضمن الحملة الوطنية للترشيد، وذلك بمشاركة مجموعة من الطلبة ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاماً بهدف رفع ثقافتهم بالمجالات المرتبطة بالترشيد وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واستثمار عطلتهم الصيفية بالشكل الأمثل وصقل مهاراتهم.

وسلط البرنامج التدريبي الضوء على القطاعات الحيوية في البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتتمثل في المباني كونها أحد أعلى القطاعات في الاستهلاك، وما يمكن للفرد القيام به لدعم مستهدفات الحكومة، وقطاع الزراعة كونه الأعلى في استهلاك المياه من خلال ممارسات رفع كفاءة الري ضمن الزراعات المنزلية.

كما تم استعراض الاستراتيجيات الوطنية والتوجهات العامة المرتبطة بترشيد الاستهلاك، ودور القطاع الخاص في دعم التوجهات الحكومية، إضافة إلى مستجدات عملية البحث والتطوير ودورها في الوصول للمستهدفات الحكومية.

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