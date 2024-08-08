15 % نمو المعاملات الرقمية لهيئة النقل بعجمان خلال النصف الأول

المصدر: عجمان - وام

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أعلنت هيئة النقل في عجمان عن إنجاز 9.563 معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، التي شهدت إنجاز 8.294 معاملة مما يعكس تزايد عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، وكذلك زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة استخدام النقل العام والترويج للخدمات المقدمة.

وأكدت رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات الجمهور، مشيرة إلى أن النصف الأول من عام 2024 شهد نمواً ملحوظاً في عدد الخدمات الرقمية بنسبة 15 %، مما يعزز جهود الهيئة في تقديم خدمات رقمية وذكية تلبي توقعات المتعاملين.

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