«طرق دبي» و«المعهد الأوروبي» ينظمان برامج تدريبية عن مستقبل التنقل المستدام بمشاركة 157 موظفاً

المصدر: البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا للتنقل الحضري، (8) برامج تدريبية افتراضية في مجال (مستقبل التنقل المستدام)، واستهدفت موظفي الهيئة من مختلف الفئات والدرجات الوظيفية، كما حصل الموظفون المشاركون في البرامج التدريبية على شهادات مشاركة من المعهد وذلك بعد الانتهاء من اختبارات التخصصات، التي عُرضَت في البرامج التدريبية.

تماشياً مع التوجهات الحكومية، توفر هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أحدث البرامج والأساليب، التي تساعد الموظفين على تعلم واكتساب المهارات المطلوبة، وزيادة معرفتهم وتطوير الأداء بهدف التكيف مع المسارات العلمية والوظيفية، إلى جانب تحقيق قيم الهيئة التي تنص على التنافسية والفكر الابتكاري من خلال التوجه إلى تبني الممارسات العالمية والتركيز على التفكير غير التقليدي والسعي للريادة وتوفير بيئة عمل إيجابية تعزز استمرارية التعلم.

وقدمت البرامج التدريبية المذكورة مواضيع متنوعة في مجال التنقل الجوي، واستخدام تقنيات الهيدروجين في التنقل الحضري المستدام، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المركبات ذاتية القيادة، والتخطيط للمجمعات السكنية من حيث احتياجات السكان ومساحات المدن.

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 157 موظفاً وتلخصت نتائج هذه البرامج التدريبية في رفع المستوى المعرفي للمشاركين في مجال التنقل المستدام والحضري، والتعرف إلى التقنيات الحديثة المستخدمة عالمياً في مجال التنقل، وكسب المهارات المستقبلية اللازمة في التنقل، والاطلاع على أهم التطبيقات الحديثة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا يتبع (الاتحاد الأوروبي) وتأسس في 2008 لتعزيز القدرة على الابتكار وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام وذكي. ويهدف المعهد إلى دفع عجلة الابتكار في مجالات الأعمال والتعليم والبحث وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، والمناخ، والتطبيقات الرقمية، والطاقة المستدامة.

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