الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24، والمد الثاني عند الساعة 02:58، والجزر الأول عند الساعة 09:32، والجزر الثاني عند الساعة 21:09.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:09، والمد الثاني عند الساعة 00:13، والجزر الأول عند الساعة 18:26، والجزر الثاني عند الساعة 06:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 32 80 25

دبي 42 33 75 30

الشارقة 42 33 70 30

عجمان 41 33 70 30

أم القيوين 41 32 70 30

رأس الخيمة 41 33 75 35

الفجيرة 35 30 85 40

العـين 40 31 80 20

ليوا 44 30 85 25

الرويس 42 30 75 30

السلع 42 29 75 35

دلـمـا 41 32 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 37 33 85 40

أبو موسى 37 32 85 40.

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