شرطة دبي تطور الأنظمة الذكية لمشروع زورقها «هدّاد»

المصدر: البيان

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وقعت القيادة العامة الشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع "راديو هولند الشرق الأوسط"، بهدف تعزيز وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك في دعم وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتكنولوجية وتطوير الأنشطة المشتركة التي تُعنى بمشروع زورق شرطة دبي الذكي (هدّاد) الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأول في العالم في بعض خصائصه.

وقع المذكرة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي، وباتريك كامباغنولي مدير الأعمال لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لـ "راديو هولند الشرق الأوسط"، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار تطوير الأنظمة الذكية لمشروع زورق شرطة دبي الذكي (هدّاد)، وهو أحد المشاريع التي تدعم العمليات الشرطية والأمنية، حيث يساهم في زيادة نسبة التغطية الأمنية للمساحات المائية، ودعم منظومة التحول الذكي للعمليات الأمنية وتقليل التكلفة التشغيلية والصيانة للزوارق الأمنية، فضلاً عن المساهمة في تقليل زمن الاستجابة وتعزيز قواعد البيانات من خلال عمليات المسح الميداني.

وتتيح مذكرة التفاهم للأطراف التعاون في المجالات العملية والتكنولوجية، وتبادل المعرفة والتطوير والابتكار في المشاريع المشتركة والأبحاث وأنظمة التشغيل، والتدريب وتطوير الكوادر.

وقال اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، إن القيادة العامة لشرطة دبي، ومن خلال نهجها الدائم في تطوير منظومة العمل عبر الاستفادة والعمل المشترك مع مختلف الجهات وتأطيرها بتوقيع مذكرات تفاهم تحقق الأهداف المشتركة للطرفين، وتؤكد على ريادتها ودورها في التواصل البناء والفعال لتبادل الخبرات والمعارف والعلوم والممارسات التي من شأنها أن تدفع بمستوى الأداء نحو الأفضل بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي لضمان استدامة الأمن والأمان للمجتمع.

وقال العميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ، إن منظومة عمل مركز شرطة الموانئ وبالتعاون مع مختلف الإدارات العامة، تعمل بشكل مستمر على تعزيز الأمن والأمان في مناطق الاختصاص، مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لتطوير مشروع زورق شرطة دبي الذكي (هدّاد) يعد أحد أوجه حرص شرطة دبي على توظيف أحدث التقنيات والخبرات في مجال الأمن البحري، وتبني المشاريع والأفكار التي تدعم عمليات مركز شرطة الموانئ، وكذلك الحرص على عقد الشراكات مع الجهات ذات الصلة بما يحقق الأهداف المشتركة.

وقال باتريك كامباغنولي، إن شرطة دبي تحرص دائماً على تبني أحدث حلول وتقنيات الابتكار التكنولوجي لتحافظ على مكانتها الريادية الشرطية على مستوى العالم، واليوم تسعى راديو هولند الشرق الأوسط عبر شراكتها مع شرطة دبي إلى أن تكون جزءاً من أكثر المشاريع الأمنية طموحاً في العالم، وتساهم في تحقيق رؤية شرطة دبي المستقبلية.

وزار فريق عمل راديو هولند الشرق الأوسط، نادي ضباط شرطة دبي، حيث تسلم درعاً تذكارية من القيادة العامة لشرطة دبي، سلمه لهم الرائد الدكتور حامد عبد الله، مشرف عام مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، بحضور موظفي الطرفين.

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