«تريندز»: الذكاء الاصطناعي يحسن جودة الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد خبراء ومتخصصون في مجالي الصحة والتكنولوجيا، شاركوا في ندوة علمية موسعة، نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الذكاء الاصطناعي أصبح يؤدي دوراً محورياً في مجال الرعاية الصحية بمختلف جوانبها.

ولكن هذا الدور لا يؤشر إلى استبدال الأطباء بالروبوتات، بل ستكون عاملاً مساعداً لا غنى عنه بالقطاع الطبي في المستقبل القريب، موضحين أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تُستخدم فعلياً في تشخيص الأمراض وتحليل الأورام والأشعة، مما يجعلها جزءاً قائماً في منظومة الرعاية الصحية، وليست مجرد نقاشات مستقبلية خيالية.

وأشاروا إلى أهمية نشر الوعي حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بين المجتمعات العربية، لضمان فهم أعمق واستفادة أوسع من هذه التقنيات، إذ إنها تقلل الكلفة العلاجية، وتسهم في إدارة الموارد البشرية بكفاءة عالية، وترفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسن بيئة البحث والابتكار، متطرقين إلى مجموعة من التحديات التي تواجه استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، منها، ضمان الخصوصية والأمان، والبنية التحتية التكنولوجية العالية .

تقنيات متقدمة

وقالت مريم الجنيبي، مديرة الندوة والباحثة في «تريندز»، إن العالم شهد في الأعوام الأخيرة تطورات هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وانتشرت تطبيقاته في مختلف المجالات، ولكن يظل القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه التقنيات المتقدمة، مبينة أن «تريندز» واكب تطورات الذكاء الاصطناعي باستطلاع يقيس آراء النخبة حول «دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية» .

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