%98.5 انخفاض وفيات المشاة في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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ذكرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن جهود الهيئة في تحسين السلامة المرورية، وتعزيز سلامة المشاة، ساهمت في خفض وفيات حوادث المشاة في دبي بنسبة 98.5 % خلال الأعوام الماضية، حيث انخفضت وفيات المشاة من 9.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان في العام 2007 إلى 0.15 وفاة لكل 100 ألف من السكان في عام 2023.

وقال بدر الصيري، مدير إدارة تنفيذي المرور بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إنه تم وضع خطة استراتيجية طموحة لرفع مستوى السلامة المرورية في إمارة دبي، وتوفير وسائل تنقل آمنة للمشاة لعبور الطرق، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان دبي، واعتمدت الهيئة في ذلك على العديد من الخطط الهندسية والفنية والتوعوية، بما في ذلك إنشاء جسور للمشاة بتصاميم جمالية.

مشيراً إلى أن جسور المشاة تضاعف عددها 10 أضعاف ما كانت عليه قبل 17 عاماً، حيث ارتفع عددها في إمارة دبي من 13 جسراً في العام 2006 إلى 133 جسراً بنهاية العام الماضي 2023.

وأوضح أن الهيئة بدأت منذ مطلع العام الجاري تنفيذ الخطة التشغيلية المرتبطة بتصميم وتركيب 4 جسور وفقاً لاستراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، والتي يجري العمل حالياً على تنفيذها في عدد من الطرق الحيوية في الإمارة، حيث يقع الجسر الأول على شارع الميناء بين تقاطع الصقر والميناء، بطول 109 أمتار.

وعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار عن الأسفلت، والجسر الثاني على شارع الشيخ راشد بن سعيد، بين شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بطول 91 متراً، وعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار عن الأسفلت، ويشتمل الجسران على مصاعد كهربائية وسلالم، وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية .

وأما الجسر الثالث فيتم تنفيذه على شارع المنارة في منطقة القوز الإبداعية، وروعي في تصميمه إضافة لمسات جمالية، تنسجم مع الهوية والطابع الجمالي لمرافق ومكونات المنطقة، ويبلغ طول الجسر 45 متراً، وعرض 5.5 أمتار، وارتفاع ستة أمتار عن الأسفلت، ويتضمن تنفيذ طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 210 أمتار لكل منحدر.

فيما يقع الجسر الرابع على شارع الخوانيج، مقابل أرابيان سنتر بطول 248 متراً، وعرض 5.6 أمتار، وارتفاع ستة أمتار عن الأسفلت، ويشتمل على مصعدين كهربائيين، وطريقين منحدرين، بطول 128.5 متراً لكل منحدر، وعرض 5.6 أمتار، وسيجري ربطه مع مسار الدراجات الهوائية في المنطقة.

وأشار الصيري إلى أن الهيئة تعتمد على أدلة فنية ومعايير هندسية وإحصائية عند اختيار الأماكن والمواقع التي يتم تشييد جسور المشاة فيها، وتعتمد هذه المعايير على بعض المعطيات، ومنها على سبيل المثال المواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من إحصاءات الحوادث، وكثافة الحركة المرورية، والطبيعة العمرانية للمنطقة.

وحركة السكان بين جانبي الطريق، والمسافة إلى أقرب نقطة عبور آمنة، وعدد مستخدمي النقل الجماعي في المنطقة، والمناطق التي تتركز فيها نقاط الجذب مثل الأسواق، والمراكز التجارية، والمؤسسات الحكومية، والخاصة.

4 محاور

ولفت إلى أن تنفيذ جسور المشاة يأتي ضمن استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي التي تشمل على 4 محاور هي: الضبط المروري وهندسة الطرق والمركبات بالإضافة إلى محور التوعية ومحور الأنظمة والإدارة، وتسعى هيئة الطرق والمواصلات في دبي بشكل دؤوب مع شركائها في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية إلى خفض حوادث دهس المشاة .

وأشار إلى أن الهيئة تعمل أن تكون الجسور ليست مجرد وسائل للعبور فقط، بل معالم جمالية تضفي رونقاً خاصاً وتعكس الجانب الحضاري لإمارة دبي، حيث تعتمد فلسفة التصاميم على الاستعانة بعناصر البيئة الإماراتية العريقة «الكثبان الرملية، البيئة الساحلية، عناصر العمارة التقليدية وغيرها» مع دمجها بمفاهيم عصرية وحديثة تعكس روح مدينة المستقبل.

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