«الشارقة للاتصال الحكومي» تستقبل 3815 مشاركة من 44 دولة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024» شهدت تزايداً في أعداد المشاركات في دورتها الحادية عشرة تخطى الأعوام السابقة.

حيث بلغت 3815 مشاركة عربية وعالمية بنسبة زيادة 230 % عن العام السابق، وبإجمالي 1.129 ملفاً مقبولاً.

وعكست المشاركات التي تنتمي لـ 44 دولة سرعة انتشار الجائزة على النطاق العالمي، بعد أن رسخت في دورتها الحالية روح المنافسة العالمية بفتح باب التقديم لجميع دول العالم على كل فئاتها. وتصدرت مصر أعداد المشاركات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة تلتها السعودية، والأردن، والبحرين، ولبنان، والكويت، ونيجيريا، وعُمان، والسودان وغيرها من الدول.

وتصدرت فئة «أفضل محتوى اتصالي وإعلامي» عدد الملفات وذلك بـ 204 ملفات تبعها فئة «أفضل ممارسة اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية» وذلك بـ 169 ملفاً، بينما استقطبت الفئة الجديدة «صانعي المحتوى الرقمي الهادف» التي تضم جائزتين:

جائزة الأقل من 18 عاماً وجائزة الأكثر من 18 عاماً إقبالاً واهتماماً وذلك بـ 128 ملفاً، كما كان لفئة «أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين» نصيب كبير من الملفات، حيث تم تقديم 115 ملفاً لها، وفئة «أفضل استراتيجية لاتصال الأزمات» التي استقبلت 83 ملفاً.

وكشف المكتب عن موعد الإعلان عن المرشحين للقائمة القصيرة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024 وذلك يوم 22 أغسطس الجاري، بعد فرز اللجنة العليا لتحكيم الجائزة للملفات المستقبلة، مشيراً إلى أن فئات الجائزة شهدت تحديثات لهذا العام، حيث بلغ العدد الإجمالي لفئاتها 22 فئة، من بينها 13 فئة للتقديم المباشر تستهدف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأفراد.

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