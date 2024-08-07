1756 مستفيداً من المحاضرات التوعوية لشرطة دبي السياحية

المصدر: دبي - البيان

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أكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن إدارة الشرطة السياحية استطاعت خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 نشر التوعية الأمنية في المجال السياحي إلى 1756 موظفاً وحارساً فندقياً وسائقاً يعمل على سيارات أجرة، وللعاملين في مجال الإنقاذ.

وأشار إلى أن التوعية جاءت ضمن 28 محاضرة، قدمها خبراء ومختصون من مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص والجهات المُستفيدة، مبيناً أن عدد المستفيدين من محاضرات التوعية من موظفي الفنادق بلغ 1112 مستفيداً، وعدد سائقي سيارات الأجرة 593 سائقاً، وعدد منقذي الشواطئ وحراس الأمن 51 شخصاً.

ولفت إلى أن المحاضرات جاء تنفيذها في إطار حرص شرطة دبي على التواصل مع فنادق إمارة دبي وتعريفهم بالخدمات الشرطية ونشر الوعي الأمني لديهم، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في العمل على إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان.

حرص

أضاف العميد خلفان عبيد الجلاف أن محاضرات التوعية مستمرة على مدار العام في إطار الحرص الدائم على جعل إمارة دبي من الوجهات العالمية في المجال السياحي، وفي إطار التوجه الاستراتيجي «دبي مدينة آمنة»، منوها بأن الشرطة السياحية استطاعت خلال العام الماضي 2023 تنفيذ 57 محاضرة توعية، استفاد منها 4136 موظفاً وحارساً وسائقاً ومنقذاً سياحياً.

دور

ولفت العميد الجلاف إلى أن الشرطة السياحية في شرطة دبي تلعب دوراً مهماً في نشر الوعي في مختلف القطاعات السياحية على مستوى إمارة دبي، إلى جانب دورها في المجال الأمني.

مبيناً أن المحاضرات المقدمة إلى موظفي الفنادق شملت التعريف بتطبيق شرطة دبي الذكي، وخدمة الشرطة السياحية، وخدمة «عين الشرطة»، وهي خدمة تفاعلية، تُمكن الجمهور من مستخدمي تطبيق شرطة دبي من التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أية تجاوزات غير قانونية، وذلك للمساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة.

كما بين أن المحاضرات والورش شملت التوعية بتطبيق «أبحر بأمان» الخاص بالرحلات البحرية بجميع أنواعها، وتحديد موقع المستخدم في حال الاستغاثة والحالات الخطرة، والتعريف بمنصة «ecrime» الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وشرح خدمات مركز الشرطة الذكي «SPS» .

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