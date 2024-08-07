«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية

المصدر: الشارقة – البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه موضوعات العمل الحكومي المتعلقة بتطوير الخدمات في الإمارة والارتقاء بها، كما ناقش المجلس التشريعات القانونية ومقترحات تحديث عدد منها واتخذ حيالها القرارات المناسبة.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة، وبحسب القرار تُشكل اللجنة برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، واعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام للدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

والذي يأتي ضمن أعمال التطوير المستمر للهياكل ووضع الأسس التنظيمية لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية، ولمواكبة التطور والتوسع الذي تشهده مختلف الجهات.

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