«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة إستونيا لدى الإمارات

المصدر: أبوظبي- «وام»

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد ماريا بيلولفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة.

وتمنّى الشامسي للسفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادها.

من جانبها أعربت سفيرة جمهورية إستونيا الجديدة عن سعادتها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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