رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بوليفيا وحاكم عام جامايكا بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي ــ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى لويس آرسي كاتاكورا، رئيس دولة بوليفيا المتعددة القوميات، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى باترك آلين الحاكم العام لجامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس لويس آرسي كاتاكورا، رئيس دولة بوليفيا المتعددة القوميات.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى باترك آلين، الحاكم العام لجامايكا. كما بعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أندروهولنيس رئيس وزراء جامايكا.

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