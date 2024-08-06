سفارة الإمارات في دكا تحث جميع المواطنين الموجودين في بنغلاديش على العودة إلى الدولة في أقرب وقت

المصدر: وام

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حثت سفارة دولة الإمارات في دكا جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين في بنغلاديش بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت، وذلك نظراً للأحداث الراهنة في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

كما حذرت الوزارة المواطنين من زيارة المناطق التي تشهد أعمال الشغب والتظاهرات، والحرص على تفادي أي تجمعات.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الموجودين في جمهورية بنغلاديش الشعبية ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم 0097180044444

وتشير وزارة الخارجية إلى ضرورة التسجيل في خدمة "تواجدي" كي يتسنى تقديم الخدمات القنصلية الملائمة للمواطنين الكرام.

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