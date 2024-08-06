هطول أمطار الخير على 27 منطقة وجزيرة في الإمارات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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شهدت المناطق الشرقية والغربية من الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار مختلفة الشدة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، غطت 27 منطقة مختلفة في أبوظبي والعين والظفرة وبعض الجزر.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن جزيرة أبو الأبيض، شهدت في تمام الساعة 7 و50 دقيقة صباحاً، سقوط أمطار متوسطة، في الوقت الذي كانت فيه الأمطار خفيفة على منطقة الرويس وغياثي بمنطقة الظفرة، وخفيفة على مطار زايد الدولي، ومطار البطين الدولي ومطار العين الدولي.

وأشار المركز إلى أن الساعة 9 و5 دقائق، شهدت امتداد لأمطار الخير، حيث هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على الخزنة ورماح في العين والختم في ابوظبي، ومتوسطة إلى غزيزة على جزيرة زركوه بأبوظبي، ومتوسطة على المرفأ في المنطقة الظفرة.

كما شهدت منطقة أخرى في مدينة العين هطول أمطار متوسطة شملت منطقة زعبة وأبو سمرة والوقن في العراد بالعين وعلى منطقة المسعودي وهيلي والفقع والعين الفايضة ومبرزة وزاخر والصاروج والساد.

وفي تمام الساعة 11 و22 دقيقة، سجلت منطقة الوثبة وبني ياس بأبوظبي هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، في الوقت الذي كانت فيه الامطار خفيفة على الحمرا وبراكة في منطقة الظفرة.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد السبب إلى تأثر المناطق الشرقية والجنوبية للدولة خلال الفترة الحالية، بامتداد خط الالتقاء المداري “ITCZ” وتحركه باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية من الجنوب والعلوية من الشرق، يصاحبها تدفق السحب باتجاه المنطقة والدولة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية.

وذكر المركز بأن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية والجزر تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم\س، وشمالية غربية إلى جنوبية شرقية في المناطق الجبلية والمناطق الداخلية.

وأشار إلى أن الموج سيكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً يوم الثلاثاء في بحر عمان.

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