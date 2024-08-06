إصدار 52 ألف شهادة عدم ممانعة عبر النظام الإلكتروني لمشاريع البنية التحتية بدبي في النصف الأول

المصدر: البيان

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أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 52 ألفاً و571 شهادة عبر نظام شهادات عدم الممانعة لأعمال ومشاريع البنية التحتية بإمارة دبي، وذلك خلال النصف الأول من عام 2024، محققة بذلك نمواً بلغ 13.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، ويعكس هذا الانجاز فعالية ومرونة تقديم الخدمات عبر منصة (شهادات عدم الممانعة الإلكترونية)، وجهود الهيئة نحو العمل على استمرارية العجلة التنموية الطموحة لدبي، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز عالمي لتنافسية ومزاولة الأعمال.

وتعتبر شهادات عدم الممانعة الإلكترونية منصة متكاملة بإشراف من هيئة الطرق والمواصلات، وتضم 11 جهة خدمية مختلفة وذلك تحت مظلة واحدة، وذلك لإصدار شهادات عدم ممانعة موحدة لأعمال البنية التحتية في حرم الطريق، ويستغرق معدل إنجاز المعاملة الواحدة من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، وذلك بحسب طبيعة وحجم الأعمال.

وقال باسل إبراهيم سعد، مدير إدارة حرم الطريق بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "شهد النصف الأول من عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في التقديم على شهادات عدم الممانعة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي، ونالت شهادات أعمال الطرق والمقاولات على الحصة الكبرى من إجمالي الشهادات الصادرة وبنسبة بلغت 45.4%، ويعكس ذلك حجم الاقبال وازدهار الأعمال في شركات المقاولات والاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، وتوزعت النسبة المتبقية على شهادات أعمال التصميم، وأعمال الحفر الاستكشافية، والخدمة المعلوماتية، وشهادات الإنجاز."

وأضاف سعد: "يتميز النظام بسهولة الاستخدام ونجاحه في زيادة رضا المتعاملين، وتعزيز الاستدامة عبر الاستغناء عن التعاملات الورقية، وتقليل عدد زيارات المتعاملين لمراكز إسعاد المتعاملين، إلى جانب ذلك حرصت الهيئة على التحسين المستمر في نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني، ورفع جودة الخدمة وتسريع تقديمها، وبالتالي تسهيل مزاولة الشركات والمطورين العقاريين لمشاريعهم الإنشائية بإمارة دبي بديناميكية ومرونة عالية."

وأكد سعد حرص هيئة الطرق والمواصلات على توثيق التعاون مع الجهات الخدمية والمعنية لضمان استدامة مشاريع وأعمال البنية التحتية بإمارة دبي، حيث يضم نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني كل من الإدارات الداخلية بالهيئة، والجهات الحكومية (مزودي الخدمات) وهم: بلدية دبي - هيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وشركة الاتحاد للقطارات، ومؤسسة الإمارات للأنظمة التبريد المركزي "امباور،" وهيئة دبي للتجهيزات، ووزارة الدفاع، ومطارات دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسي.

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