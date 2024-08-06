سفارة الإمارات في مسقط تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض الجوي

المصدر: البيان

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أهابت سفارة دولة الإمارات في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض الجوي المتوقع في معظم محافظات السلطنة.

و أكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444

تهيب سفارة دولة الإمارات في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض الجوي المتوقع في معظم محافظات السلطنة، تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 pic.twitter.com/fdjPL6YDGh — UAE EMBASSY - MUSCAT (@embassymct) August 6, 2024

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