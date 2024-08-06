سفارة الإمارات في مسقط تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض الجوي

المصدر:
  • البيان
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أهابت سفارة دولة الإمارات في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض الجوي المتوقع في معظم محافظات السلطنة.

و أكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444

 

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