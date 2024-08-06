تعاون أكاديمي بين جامعتي «زايد العسكرية» و«خليفة»

المصدر: أبوظبي - وام

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اتفقت جامعة زايد العسكرية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على إقامة تعاون أكاديمي بينهما لتعزيز نطاق البرامج التعليمية التي توفرها جامعة زايد العسكرية، من خلال طرحها لبرامج جديدة داخل حرم جامعة زايد العسكرية.

ويعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم والبحوث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبدأ بتقديم برنامج بكالوريوس في علوم الحاسوب ابتداء من يناير 2025، فور الحصول على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.

ويقوم أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة بتدريس مواد برنامج الحاسوب في المرافق الحديثة والمجهزة وفقاً لأفضل المعايير العالمية في حرم جامعة زايد العسكرية.

وسيتاح البرنامج للمتقدمين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لديهم الرغبة في الالتحاق بمسار وظيفي عسكري.

وستتطابق معايير القبول في برنامج علوم الحاسوب في جامعة زايد العسكرية، مع نظيراتها في جامعة خليفة حيث تشمل نتائج المرحلة الثانوية، ونتائج اختبارات «الإمسات» في اللغة الإنجليزية والرياضيات وعلوم الحاسوب أو الفيزياء.

وسيخضع الطلبة المتقدمون للبرنامج لاختبارات تقييمية إضافية تشمل الصحة البدنية مع عقد مقابلة شخصية لتقييم مدى ملاءمتهم للالتحاق بالبرنامج.

ويتم الحفاظ على نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس عند مستوى منخفض، ما يضمن أقل مستوى من الكثافة في الفصول الدراسية لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة وفريدة من نوعها. وتضم الدفعة الأولى من البرنامج حوالي 60 طالباً وطالبة، يبدأون دراستهم الجامعية في يناير 2025، وسيحصل الطلبة على شهاداتهم من جامعة خليفة بعد إكمال متطلبات البرنامج بنجاح.

التزام

وقال اللواء مايك هندمارش، رئيس جامعة زايد العسكرية: «يمثل هذا التعاون شهادة على التزامنا الراسخ بتوفير أعلى مستويات الجودة في البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة للمرشحين، ونعمل، من خلال دمج مناهج جامعة خليفة المتطورة في برامجنا الأكاديمية، على تعزيز التجربة التعليمية المقدمة للمرشحين، وتأهيل قادة المستقبل في القوات المسلحة لدولة الإمارات للتفوق أكاديمياً ومهنياً».

من جهته أعرب البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، عن سعادته بالتعاون مع جامعة زايد العسكرية في هذا الإطار الذي اعتبره خطوة بارزة ضمن مساعي الجامعة الأكاديمية الرامية إلى توسيع نطاق توفير فرص الخدمات التعليمية والبحثية المتميزة.

وقال: «إن تقديم برنامج شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة خليفة في جامعة زايد العسكرية، يسهم في تزويد الجيل التالي من القادة الإماراتيين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصدي للتحديات الجديدة في القرن الـ21».

وأوضح: «أن البرنامج يتكامل بشكل سلس مع ما يتميز به أعضاء الهيئة الأكاديمية لدينا، من تميز في البحوث والمشروعات وما يقدمونه من ابتكارات رائدة، ما يضمن توفير تجربة أكاديمية فعالة وذات صلة».

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