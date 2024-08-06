بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والأرجنتين

المصدر: بوينس آيرس - وام

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التقى سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، كارينا ميلي الأمينة العامة لرئاسة جمهورية الأرجنتين، ولويس بيتري وزير الدفاع الأرجنتيني.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وأهمية الزيارات المتبادلة في تعزيز العلاقات الثنائية، كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد القمزي حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين.

من جانبها، أشادت كارينا بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكدة وجود العديد من الإمكانات لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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