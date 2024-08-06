«تريندز» ووفد صيني يستعرضان التبادل البحثي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في حلقة نقاشية، آفاق التعاون والتبادل البحثي والمعرفي مع وفد أكاديمي وبحثي من جامعة بكين الصينية.

كما ناقش الجانبان عدداً من المشاريع البحثية المستقبلية، خاصة في مجال النشر العلمي المشترك والتدريب، فضلاً عن التعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات والجلسات النقاشية الدورية. جاء ذلك لدى زيارة وفد الجامعة إلى المقر الرئيسي لمركز «تريندز» في أبوظبي، حيث بحث الجانبان أيضاً خلال الحلقة أهمية تعزيز سبل الشراكة بين الطرفين في الدراسات الدولية المتخصّصة.

إضافة إلى ضرورة تبادل الخبرات والخبراء، بما يدعم حركة البحث العلمي . وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في نشر العلم والمعرفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز