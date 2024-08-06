«خيرية الشارقة» تبني 99 مدرسة ومعهداً خارج الدولة

المصدر: الشارقة ــ وام

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أنفقت جمعية الشارقة الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، 9.3 ملايين درهم على مشاريع دعم التعليم داخل وخارج الدولة.

وتضمنت المساعدات سداد مصروفات الدراسة عن الطلبة المتعسرين داخل الدولة، وبناء وتشغيل عدد من المدارس والفصول والمعاهد التعليمية في البلدان النامية التي تشملها مشاريع وأعمال الجمعية حول العالم.

وأكد عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لـ«الشارقة الخيرية»، حرص الجمعية على دعم الطلبة والدارسين داخل وخارج الدولة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً بالغاً بما يخدم العقول البشرية ويدعو للاستثمار في الإنسان.

ولفت بن خادم إلى أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات داخل الدولة بلغ 680 طالباً بتكلفة بلغت 4.8 ملايين درهم.

فيما شملت برامج دعم مشاريع التعلم خارج الدولة، بناء وتشغيل 99 مدرسة وفصلاً دراسياً ومعهداً تعليمياً، إلى جانب تنظيم مسابقات لحفظة القرآن الكريم بتكلفة 4.5 ملايين درهم ضمن مشروع «هيا نتعلم». وأكد مواصلة دعم جمعية الشارقة الخيرية للطلبة من خلال مبادرات «العودة للمدارس» بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

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