«الأعلى للأمومة والطفولة»: شباب الإمارات قادرون على الإبداع في شتى الحقول

المصدر: أبوظبي ــ وام

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أشادت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بحصول المهندس الإماراتي أحمد سالم المطوع سفير اليونيسف لـCop28 لليافعين، على المركز الأول في جائزة التميز للشباب العرب للذكاء الاصطناعي لعام 2023.

وأكدت الفلاسي أن هذا الإنجاز يثبت من جديد قدرة الشباب الإماراتيين على الإبداع وتحقيق الإنجازات المشرفة في شتى حقول العلوم والمعرفة، وحرصهم على رفع راية الوطن خفاقة عالية بين دول العالم وشعوبه، وأنهم لا يقبلون سوى بالمركز الأول سيراً على نهج قيادتهم الرشيدة التي لا تقبل للإمارات سوى الرقم واحد.

وقالت إن أبناء الإمارات الذين خاضوا بجدارة واقتدار ميادين الإبداع والابتكار العلمي، أثبتوا أنهم منافس يمتلك أعلى درجات الكفاءة والقدرة على التفوق والريادة، وأنهم قادرون على استيعاب العلوم المتقدمة وتطويعها والإسهام في الإضافة إليها وتطويرها بما يخدم البشرية كلها ويعزز سعيها نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين نوعية الحياة وجودتها وتحقيق المزيد من الرفاهية للإنسان وتسخير الاكتشافات لخدمته والارتقاء بالخدمات المقدمة له.

تهنئة

وهنأت الفلاسي، المهندس المطوع بهذا الإنجاز في حقل يشكل محور اهتمام العالم كله ويمثل المحور الأساسي لعصر عالمي جديد،.

ويضاف إلى سجل إنجازات أبناء زايد الذين استطاعوا بفضل رعاية ودعم القيادة الرشيدة الوصول إلى الفضاء والإسهام في كشف المزيد من أسراره، وتحقيق الإنجازات التي أبهرت العالم كله، لافتة إلى أن المطوع هو واحد من أوائل شباب الإمارات الذين شاركوا في البرامج التدريبية والتأهيلية والتعليمية التي ينظمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

إنجاز

وكان المهندس الإماراتي أحمد سالم المطوع قد فاز بالمركز الأول في جائزة التميز للشباب العرب للذكاء الاصطناعي لعام 2023، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية على مستوى الوطن العربي، تحت شعار نحو تشاركية مجتمعية مستدامة.

ويعكس إنجاز المطوع في هذه المسابقة التي نظمت بمشاركة 100 شاب وشابة من 16 دولة عربية، روح الابتكار والتفوق لدى الشباب الإماراتيين، وحرصهم على تحقيق الإنجازات والمنافسة على المراكز الأولى في المجالات المختلفة.

وقال المطوع، عقب إعلان فوزه بالجائزة، إن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وتشجيعها الدائم للشباب على الابتكار والإبداع في المجالات كافة، مشيراً إلى أنه يهدي فوزه بهذه الجائزة المرموقة إلى دولة الإمارات التي وفترت له كل مقومات التفوق والنجاح والإبداع، وإلى كل من آمن بقدراته وقدم له الدعم خلال مسيرته الأكاديمية والعملية.

وتُعد جائزة التميز للشباب العرب للذكاء الاصطناعي، تتويجاً للجهود الكبيرة التي يبذلها الشباب العرب في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار.

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