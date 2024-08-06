5 مشاريع لصيانة ورفع كفاءة الطرق في العين

المصدر: العين - وام

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نفذت بلدية مدينة العين 5 مشاريع لصيانة ورفع كفاءة الطرق في مدينة العين، التي تشمل 13 شارعاً من الطرق الحضرية والشاحنات والخارجية.

وانتهت البلدية من صيانة 4 طرق والعمل جارٍ على رفع كفاءة باقي الطرق ضمن خطة المشاريع، التي بدأت منذ يناير الماضي، ومن المتوقع انتهاء المشاريع في نهاية هذا العام، حسب مراحل التنفيذ لهذه المشاريع.

وتهدف بلدية مدينة العين من خلال هذه المشاريع إلى الحفاظ على الطرق، وسلامتها، وتحسين أدائها، وتسهيل حركة السير، ورفع مستوى الخدمة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة في المدينة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، لجعل هذه الطرق مستدامة وذات مستوى عال من الأمان والسلامة لمستخدميها.

وأكدت البلدية أن أعمال المشاريع تتضمن رفع كفاءة طبقات الرصف على مسار الشاحنات الجديد ورفع كفاءة الطرق الخارجية والطرق الحضرية في مناطق متفرقة من مدينة العين، كما ستتضمن المشاريع إنشاء طبقات الطرق وإضافة استراحات ومواقف للشاحنات وتطوير شبكات صرف مياه الأمطار، إلى جانب الصيانات التصحيحية من ضمنها كشط طبقات الأسفلت وإنشاء طبقات حارات التسارع و التباطؤ.

وتتضمن مشاريع الطرق الحضرية تطوير ورفع كفاءة عدد من التقاطعات المرورية وأيضاً تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والأعمال الزراعية وممرات المشاة، وإنشاء طبقات الطرق وتحسين مسارات الالتفاف، وعدد من أعمال الصيانة مثل الترقيعات الأسفلتية وإنشاء طبقات للطريق وتعديل عرض الطريق وتحسين حركة المشاة وحركة السلامة المرورية.

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