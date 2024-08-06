4.8 ملايين مكالمة تلقتها «غرفة عمليات» شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال العميد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، إن غرفة العمليات في شرطة أبوظبي، تلقت 4 ملايين و800 ألف مكالمة.

مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود كادر وفرق مدربة ومؤهلة، تتولى مهام التعامل مع المتصلين باحترافية، الأمر الذي ساهم في أن يصل زمن الاستجابة للبلاغ إلى 60 ثانية فقط من وقت استلامه.

وأفاد بأن شرطة أبوظبي، وفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكفاءات البشرية المؤهلة في غرف العمليات مركز القيادة والتحكم بالإمارة ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وبين العميد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، بأن غرف العمليات تعمل على استقبال المكالمات مع الجهة المسؤولة للتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عبر كفاءاتها البشرية المدربة على التواصل مع أفراد المجتمع على مدار الساعة.

وتعمل إدارة العمليات وفق منظومة متطورة في استقبال مكالمات وبلاغات الجمهور، وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير ومتطلبات الجودة، وتتم متابعتها تحت إشراف فريق وطني مؤهل من الضباط وصف الضباط والأفراد على مدار الساعة، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة الأمن والاستقرار في المجتمع.

وتعمل غرف العمليات على مدار الـ 24 ساعة، في استقبال عشرات المكالمات الطارئة، والتي تدخل ضمن اختصاص مركز القيادة والتحكم، لتعمل جميع القطاعات بكفاءة عالية وبالآلية نفسها، حيث تستقبل بلاغات إطفاء أو طلبات الإسعاف والمرور وغيرها.

وحول أكثر الأوقات التي تتلقى فيها غرفة العمليات لمكالمات أو بلاغات، أفاد العميد ناصر سليمان المسكري، بأن أيام المناسبات والأعياد هي أكثر الأوقات تسجيلاً للبلاغات، حيث إن غالبية تلك البلاغات تتعلق بحوادث مرورية بسيطة ناتجة عن زيادة كثافة حركة المركبات على الطريق، لافتاً إلى أن قبيل موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك وخلال أيام عطلتي عيد الفطر والأضحى، يشهدون ارتفاعاً في عدد المكالمات الواردة.

اتصالات «مزعجة»

أما بخصوص تلقي غرفة العمليات للاتصالات المزعجة، فأوضح أن الغرفة تتلقى بين فترة وأخرى، العديد من المكالمات المزعجة من أطفال أو مراهقين للاستفسار عن أشياء لا تدخل ضمن اختصاصها الرئيسي، ويتم تحويل المكالمات إلى جهات الاختصاص للرد عليهم، لافتاً إلى أنه لا يتم إهمال أي اتصال مهما كان المتصل.

حيث يتم التعامل مع مكالمات الجمهور بكل جدية وحرص على تلبية احتياجات المتصل. وأكد العميد ناصر سليمان المسكري بأن المكالمات المزعجة، تشكل عائقاً أمام العاملين في غرفة العمليات في الاستجابة بأقصى سرعة، إذ يتم عادة تقييم الاتصال بحسب حجم ونوع الإزعاج، وفق حال تكرار الإزعاج المتعمد، تتخذ الإدارة إجراء رسمياً بمخاطبة الجهات الشرطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب أرقام الهواتف التي تسبب الإزعاج لمركز القيادة والتحكم.

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