عيادة استشارات مجانية متنقلة لمرضى «باركنسون»

المصدر: دبي- «البيان»

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افتتح الشيخ عيسى بن عبدالله المعلا، أول عيادة متنقلة لتقديم الاستشارات المجانية لمرضى باركنسون في الإمارات، التي استضافها مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي في أكاديمية الشرطة، بمشاركة نخبة من الأطباء المحليين والدوليين المتخصصين في المرض.

وتأتي المبادرة بهدف توفير الدعم الشامل للمرضى من استشارات مجانية في التعامل مع المرض، ونمط الحياة الصحي المناسب، وتقديم إرشادات وتوجيهات مجانية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات في الذاكرة والحركة.

وأعرب الشيخ عيسى بن عبدالله المعلا عن تقديره للمبادرة الإنسانية الرائدة. وقال: العيادة ليست مجرد منشأة طبية؛ إنها منارة أمل لكثيرين. من خلال زيادة الوعي وتقديم الاستشارات المجانية والنصائح السديدة في التعاطي مع المرض، على أيدي متخصصين. نخطو خطوة كبيرة نحو دعم الأفراد الذين يعانون من مرض باركنسون.

وأكد الرائد عبد الله الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، على التزام المبادرة بالشمولية في الدعم. وقال: «هدفنا هو توفير بيئة يشعر فيها كل مريض بتكاتف الأفراد معه وبالدعم الطبي والمعنوي المقدم له. هذه العيادة المتنقلة مجانية في استشاراتها، وهي دليل على التزامنا بتمكين مرضى باركنسون، بوصفهم من فئة أصحاب الهمم وبما يضمن حصولهم على الرعاية التي يستحقونها».

وقال حذيفة إبراهيم، مؤسس ورئيس أصدقاء باركنسون الإمارات: «هذا أكثر من مجرد إنجاز؛ إنها خطوة مهمة في المجتمع. مهمتنا هي إيجاد مستقبل لا يضطر فيه أحد لمواجهة الاضطرابات العصبية وحده. معاً، يمكننا أن نحدث فرقاً».

ويعد إطلاق أول عيادة متنقلة لتقديم الاستشارات المجانية لمرضى باركنسون في الإمارات شاهداً قوياً على تأثير الجهود الموحدة. من خلال إعطاء الأولوية لرعاية المرضى وتعزيز دعم المجتمع وزيادة الوعي. ومن المتوقع أن تحول هذه المبادرة حياة الكثيرين وتلهمهم الأمل.

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