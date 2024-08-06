مستشفى رأس الخيمة يبدأ تسجيل تحدي مرض السكري

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أعلن مستشفى رأس الخيمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة رأس الخيمة، أمس، خلال المؤتمر الصحافي، عن انطلاق النسخة الثالثة من تحدي مرض السكري الأبرز على مستوى الدولة، بعد النجاح الكبير الذي حققه التحدي في العام الماضي، والذي شهد تحسناً ملحوظاً أسهم في تغيير حياة 5000 مشارك.

كما تم تحديد مبلغ 20 ألف درهم للفائزين بالتحدي خلال الدورة الجديدة. وبدأ التسجيل في التحدي الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من أمس 5 أغسطس الجاري ولغاية 11 منه، وتم تصميم التحدي للأفراد الذين لديهم مستوى تحليل السكر التراكمي 5.7 وما فوق.

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