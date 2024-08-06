كهرباء الشارقة تنجز تمديد 181 ألف متر كوابل

المصدر: الشارقة- «البيان»

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال النصف الأول من عام 2024، تمديد 181 ألف متر من الكابلات الكهربائية.

وذلك لرفع كفاءة شبكتي الجهد المنخفض والجهد المتوسط، وتضمنت تعديلات لأكثر من 306 مواقع وتوصيل 1,800 مشروع، ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء في الشارقة، وتعزيز كفاءتها واعتماديتها، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية الناتج عن النمو المستمر في الإمارة، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير الشبكات واستمرار عمليات التنمية الشاملة في كافة المناطق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير البنية التحتية بجودة عالية وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

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