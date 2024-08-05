"الإمارات للإعلام" يوقع مذكرة تعاون مع "آرتي ميوزيم"

المصدر: وام

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وقع مجلس الإمارات للإعلام اليوم مذكرة تعاون مع "آرتي ميوزيم" المعرض الفني الوسائطي التابع لشركة ديستريكت الكورية المتخصصة في الفن البصري.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة كتقديم مواد إعلامية متوافقة مع معايير المحتوى الإعلامي.

كما يهدف التعاون إلى منح المتحف أذونات طباعة وتداول محتوى الكتب في الفنون والسياحة والعلوم التطبيقية، بالإضافة إلى انضمام آرتي ميوزيم إلى شركاء مبادرة إعلاميين لتدريب الكوادر الوطنية على الإعلام الرقمي والفنون البصرية بالتعاون مع نخبة من الفنانين والخبراء من كوريا الجنوبية والعالم.

وسيعمل الطرفان على ترسيخ سبل التعاون المشترك لدعم صناعة المحتوى الإعلامي وخلق تجارب مبتكرة للجمهور مدعومة بمحتوى إعلامي متنوع عالي الجودة يسهم في تعريف الجمهور على البيئة الإعلامية والثقافية المزدهرة في دولة الإمارات.

وأكدت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية بمجلس الإمارات للإعلام، أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها مع "آرتي ميوزيم" كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت أن الاتفاقية تعكس التزامهم بتطوير محتوى إعلامي هادف يُبرز هوية وثقافة دولة الإمارات، ويعزز من قدرتهم على التواصل مع الجمهور العالمي بطريقة جديدة تتناسب مع العصر الرقمي.

وقالت السويدي: "نطمح من خلال هذا التعاون إلى تقديم تجارب رقمية مبتكرة وجذابة تتوافق مع أعلى المعايير والتشريعات الناظمة لصناعة الإعلام، مما يتيح لنا الوصول إلى جمهور واسع ومتنوع وتقديم محتوى إعلامي يثري العقول ويلهم الأجيال القادمة. والتعاون مع 'آرتي ميوزيم' سيفتح آفاقًا جديدة للإبداع في مجال الإعلام، وسيسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية".

من جانبه، قال داني سماحة المدير العام لآرتي ميوزيم: " سعداء بهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للإعلام التي تتيح لنا فرصة تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجالات التصنيف والإشراف على المحتوى، ونؤمن بأن هذا التعاون سيسهم في تقديم تجارب ثقافية وفنية غنية تلبي توقعات الجمهور وتعزز من دور الإمارات كوجهة ثقافية رائدة".

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