هطول أمطار على مناطق متفرقة بالساحل الشرقي للدولة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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شهدت مناطق متفرقة من الساحل الشرقي للدولة اليوم الاثنين، هطول أمطار خفيفة، في الوقت الذي أشار فيه المركز الوطني للأرصاد ‘إلى أن محطات الرصد التابعة له سجلت في تمام الساعة 7 و45 دقيقة صباحاً بدء هطول تلك الامطار على المناطق الشرقية.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد السبب إلى تأثر المناطق الشرقية والجنوبية للدولة خلال الفترة الحالية، بامتداد خط الالتقاء المداري “ITCZ” وتحركه باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية من الجنوب والعلوية من الشرق، يصاحبها تدفق السحب باتجاه المنطقة والدولة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار خاصة شرقاً وجنوبية بعد الظهر.

وذكر المركز بأن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية والجزر تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم\س، وشمالية غربية إلى جنوبية شرقية في المناطق الجبلية والمناطق الداخلية.

وأشار إلى أن الموج سيكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً يوم الثلاثاء في بحر عمان.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة وسيواصل موافاة الجمهور بآخر المستجدات، وناشد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.

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