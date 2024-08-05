وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير النيجر لدى الدولة

المصدر: وام

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تسلّم سعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم نسخة من أوراق اعتماد سعادة موسى ألمو أومارو، سفير جمهورية النيجر لدى الدولة.

وتمنّى سعادته للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية النيجر الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

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