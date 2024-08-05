إشادة فرنسية بجهود الشرطة الإماراتية في تأمين أولمبياد باريس

المصدر: دبي - البيان

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أشادت الشرطة الفرنسية بفريق الدعم الشرطي الإماراتي المشارك في تأمين المساندة الأمنية لدورة الألعاب الأولمبية بباريس، حيث استطاعت الشرطة الإماراتية أن تتواءم بسرعة عالية مع الفرق المشاركة في الحدث العالمي.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أعرب عن ثقته بفريق الدعم الإماراتي وكفاءة العناصر لأداء هذه المهمة الدولية بعد أن تلقت وزارة الداخلية الإماراتية دعوة رسمية من نظيرتها الفرنسية، للمساعدة في تأمين هذا الحدث الرياضي الدولي الكبير الذي تستضيفه الجمهورية الفرنسية، ودعا سموه أعضاء الفريق للحرص على تمثيل الدولة خير تمثيل وتعزيز سمعة الإمارات الطيبة ودورها الريادي في التعاون والعمل الدولي المشترك.

ويضم فريق الدعم الشرطي الإماراتي عناصر نسائية من وزارة الداخلية، وعناصر من الكوادر المؤهلة والمدربة يمثلون وحدات متخصصة من كل القطاعات الشرطية، ووحدات الكلاب البوليسية (K9)، وفرق الإسناد الأمني.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بجهود فريق الدعم الشرطي الإماراتي الموفد من وزارة الداخلية للمشاركة في تأمين الأولمبياد.

تدريبات

وتلقى فريق الدعم الإماراتي المشارك تدريبات ميدانية صارمة وتدريباً لغوياً مكثفاً، استعداداً للحدث العالمي. ويتولى الفريق؛ الذي يضم أفراداً مدربين ووحدات متخصصة، مساعدة ومساندة الشرطة الفرنسية في ضمان حماية الملاعب والمنشآت الرياضية والطرق المؤدية إليها ومواقع تجمع الفرق والحشود الكبيرة المرتقب توافدها لحضور هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يجمع تحت مظلته أفراداً من جميع أنحاء العالم.

وتقوم وحدات الكلاب البوليسية K9 ضمن فريق الدعم الشرطي الإماراتي، بتفتيش وتفقد المناطق المخصصة التي تقع ضمن نطاق مهام الفريق، والذي تلقى مسبقاً تدريبات مكثفة وتخصصية، وقام بدراسة دقيقة لهذه المناطق قبل مباشرة مهامه بكفاءة واحترافية عالية.

كذلك، باشرت الوحدات المتخصصة من فريق الدعم الإماراتي بتنفيذ دوريات راجلة في عدد من المناطق بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن الأدوار الموكلة إليها، في خطوة تعزز عمق التعاون الثنائي والعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين الإمارات وفرنسا.

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