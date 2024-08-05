26.1 مئوية أقل درجة حرارة بالدولة سُجلت في رأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

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أكد المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس، بلغت 26.1 درجة مئوية في جبل الحبن برأس الخيمة، في الساعة 07:15، بينما أعلى درجة حرارة سجلت 46.2 درجة مئوية في الذيد بالشارقة، في الساعة 01:45 ظهراً.

وتوقع المركز تأثر الإمارات بحالة جوية خلال الأيام المقبلة مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة شرقا وجنوبا على فترات متباعدة.

وأوضح المركز أن المنطقة تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد خط الالتقاء المداري “ITCZ” وتحركة باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية من الجنوب والعلوية من الشرق، يصاحبهـــــــــا تدفق السحــــب باتجــــــاه المنطقـــــة والدولـــــــــة.

وذكر أن الطقس المتوقع من اليوم إلى الخميس، سيكون غائما جزئيا إلى غائم على أغلب مناطق الدولة، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة.

بيان

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:17، والمد الثاني عند الساعة 01:20، والجزر الأول عند الساعة 08:08، والجزر الثاني عند الساعة 19:14.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58، والمد الثاني عند الساعة 22:06، والجزر الأول عند الساعة 16:55، والجزر الثاني عند الساعة 04:47.

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