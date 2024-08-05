محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد بن سعيد الطاير

المصدر: دبي ـ البيان ووام

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قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن سعيد الطاير، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في أم سقيم بدبي.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء إلى كل من سعيد ومطر وحميد أبناء محمد سعيد الطاير بوفاة المغفور له والدهم. وأعرب - لدى زيارته مجلس العزاء في مدينة دبي - عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. حضر مجلس العزاء، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وعدد من المسؤولين والمواطنين وأعيان البلاد.

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