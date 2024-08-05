«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» والجامعة الوطنية الروسية تعززان شراكتهما العلمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اتفاقية تعاون مع الجامعة الوطنية للبحوث والمدرسة العليا للاقتصاد في روسيا، وذلك ضمن سعي الجامعة الدائم لتحقيق رؤيتها المستقبلية في توسيع قاعدة شركائها الأكاديميين على مستوى العالم، وتبادل الخبرات والتجارب العلمية مع نظيراتها من مؤسسات التعليم العالي العريقة.

وتضمنت الاتفاقية إنشاء مركز للثقافة العربية في الجامعة الروسية، وتعزيز التعاون في برامج الذكاء الاصطناعي، وتفعيل برامج التبادل الثقافي بين الجانبين، وتبني برامج مشتركة لتعليم اللغتين العربية والروسية، إلى جانب دعم مكتبة الجامعة الروسية بإصدارات عربية، وإنشاء مركز بحثي مشترك لدعم المنح البحثية والمؤتمرات العلمية.

وقع اتفاقية التعاون من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، والدكتور نيكيتا أنيسيموف رئيس الجامعة الوطنية للبحوث والمدرسة العليا للاقتصاد بجمهورية روسيا الاتحادية.

وأكد الدكتور خليفة الظاهري أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للانفتاح على المؤسسات العلمية إقليمياً ودولياً، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي وتوثيق الصلات المعرفية معها، وإقامة شراكات تخدم مسيرتها العلمية، إيماناً بتكامل الأدوار وتضافرها في هذا الصدد.

وقال: إن الجانبين حرصا على أن تتضمن الاتفاقية محاور مهمة بالنسبة لمستقبل التعليم العالي، واستشراف مستقبله بأدواته الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتعزيز برامج البحوث العلمية والدراسات الفكرية، وإقامة المؤتمرات التي تناقش قضايا حيوية تخدم مسيرة العلم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز