الإمارات .. طقس الغد غائم جزئياً مغبر أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر والتي قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة ، و حركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:17 والمد الثاني عند الساعة 01:20 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:14.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند الساعة 22:06 والجزر الأول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 04:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 41 34 75 30

دبي 42 34 80 35

الشارقة 42 35 85 35

عجمان 41 34 85 35

أم القيوين 42 33 80 35

رأس الخيمة 44 33 65 25

الفجيرة 36 34 80 40

العـين 44 32 70 20

ليوا 45 31 75 25

الرويس 42 29 80 35

السلع 42 33 80 25

دلـمـا 41 34 60 25

طنب الكبرى 38 33 85 55

طنب الصغرى 38 33 85 55

أبو موسى 38 33 85 55

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