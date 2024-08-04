مذكرة تفاهم بين «الدفاع المدني» بدبي و«الموانئ والجمارك»

المصدر: البيان

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في خطوة تسهم في ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات ودعم التكامل بين الجهات الحكومية، أبرمت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، بهدف تعزيز دور الجهتين في مجالات الشراكة المثمرة والتنسيق بينهما لضمان توفير أحدث حلول الحماية والسلامة والوقاية في إمارة دبي.

وتدعم مذكرة التفاهم الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، بما يسهم في الوقاية من الحرائق وسرعة الاستجابة لها وتعزيز سلامة وأمن أفراد المجتمع والمنشآت في الإمارة، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم أماناً.

وقع المذكرة اللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وبهذه المناسبة، أكد اللواء جمال بن عاضد المهيري بأن هذه الاتفاقية تؤكد حرص كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي على عقد الشراكات المثمرة مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، مضيفاً أنها تعتبر خطوة مهمة من أجل تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في جودة الحياة، وتبني أحدث الحلول التي تكفل أعلى مستويات الكفاءة في توفير كل متطلبات الأمن والسلامة، قائلاً: "نحن على ثقة بأن هناك المزيد من الحلول المبتكرة التي يمكن تطويرها معاً في هذا الجانب".

ومن جانبه، أكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن هذه المذكرة من شأنها تحقيق أعلى المعايير التنافسية والارتقاء بمعايير السلامة في مناطق التطوير الخاصة والموانئ التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم.

وقال النيادي: "تطمح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي إلى رفع مستوى السلامة في الإمارة من خلال إشراك الشركاء الاستراتيجيين لدعم تطبيق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات بهدف تحقيق مستقبل أكثر أماناً واستدامة".

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