64 % زيادة عدد المشتركين في «التعطل عن العمل» خلال 12 شهراً

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل عدد المشتركين في نظام التعطل عن العمل ارتفاعاً بنسبة 64 % خلال 12 شهراً، حيث ارتفع عدد المشتركين في النظام من 5.1 ملايين مشترك في يوليو 2023 إلى 8 ملايين مشترك بنهاية يوليو 2024، وذلك بعد تسجيل قرابة 3 ملايين مشترك جديد في النظام، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين في مطلع عام 2023.

تعويض المؤمن

وتعكس الزيادة المتواصلة في ارتفاع أعداد المشتركين في نظام التعطل عن العمل نجاحه وإدراك المشمولين به أهمية النظام، الذي يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال فترة التعطل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطلهم عن العمل، ولحين توفر فرصة وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدة قنوات للتسجيل في النظام، تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk، وأجهزة الصرافة الآلية،ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.

ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.

ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة، أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق. ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60 % من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز