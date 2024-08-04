برنامج تدريبي لتنمية مهارات الكوادر البشرية في«كهرباء الشارقة»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجاً تدريبياً بالشراكة مع TQ Consulting للتحضير والاستعداد للحصول على شهادة المحترف المعتمد في الابتكار، من معهد الابتكار العالمي، الذي يهتم بتنمية مهارات التفكير الإبداعي وإدارة مشاريع الابتكار وزيادة القدرة على القيادة والابتكار داخل المؤسسات، ويركز على كفاءة الكوادر البشرية في أساليب وأدوات الابتكار الرئيسية والأساسية.

وتم خلال البرنامج استعراض مجموعة متنوعة من المحاور والموضوعات الحديثة والملهمة، لتعزيز ثقافة الابتكار وتوليد الأفكار وتمكين الأفراد والمؤسسات من مهارات ومنهجيات الابتكار، لإطلاق مشاريع مبتكرة تسهم في تحسين الأداء وتعزيز التنافسية.

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