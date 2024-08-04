«صيفي مفيد» يعزز القيم الإيجابية بفعاليات متنوعة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجلس ضاحية السيوح التابع لدائرة شؤون الضواحي في الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة فعاليات متميزة، تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية، ضمن برنامج «صيفي مفيد».

ويواصل المجلس تقديم برامج صيفية متميزة لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تشمل أيضاً تعليم وتطوير مهارات الأطفال والنشء، مما يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع، وتضمنت الفعاليات محاضرة توعوية بعنوان «الحالات الطارئة»، تناولت موضوعات حيوية تتعلق بكيفية التعامل مع حالات الطوارئ، حيث قدمت معلومات قيمة عن إجراءات الوقاية والاستجابة السريعة في مختلف السيناريوهات الطارئة. تمحورت المحاضرة حول استراتيجيات التعامل مع الأزمات، مثل الحوادث المنزلية والاختناق والإصابات المفاجئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز