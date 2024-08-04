سلطان النيادي يستعرض في أستراليا المستقبل الواعد لمهمات الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، مؤسسات أكاديمية وتعليمية في أستراليا، مستعرضاً المستقبل الواعد لمهمات الفضاء.

ونشر النيادي صوراً للزيارة على حسابه في منصة «إكس»، مدوناً: «سعدت بلقاء طلاب الهندسة الفضائية في جامعة كوينزلاند، خلال جولتي هذا الأسبوع في أستراليا.. تحدثنا عن المستقبل الواعد لمهمات الفضاء. وأكدت لهم أن دورهم أساسي في بنائه، من خلال المشاريع التي يعملون عليها اليوم، وأفكارهم المبدعة».

وأضاف: «مع طلاب مدرسة Surfers Paradise State School في أستراليا.. كما يخوض جيلنا المهمات مع الزملاء الرواد من دول مختلفة.. هناك اليوم جيل جديد من الطلاب الصغار من كل أنحاء العالم، يتشاركون شغف الاستكشاف.. ومعاً سيحققون نجاحات استثنائية بعد سنوات قليلة».

ودشنت الإمارات العام الجاري 2024، إضافة نوعية لسجل إنجازاتها الحافل في مجال الفضاء، وذلك بالإعلان عن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية، بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، مؤكدة عزمها على استكمال البناء على ما حققته من إنجازات في الأعوام الماضية، عبر مجموعة من البرامج والمهام الفضائية الطموحة، التي تعزز ريادتها في هذا المجال.

ويجسد انضمام الإمارات إلى المشروع العالمي الأبرز في القرن الـ 21، مدى حرصها على تطوير وتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال الفضاء، بما يخدم البشرية، ويعود بالنفع والتقدم والازدهار، كما يبرز حجم الثقة بالكوادر الوطنية، وقدرتها على لعب أدوار مؤثرة في أصعب وأدق المشروعات العلمية ذات الطابع العالمي.

ويعد المشروع الأكثر تقدماً لعودة البشر إلى القمر، بعد غياب تجاوز الخمسين عاماً، للنزول على سطحه، وجعله قاعدة لمهمات مستقبلية نحو المريخ، وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة، لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد.

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