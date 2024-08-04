«سحاب الخير» تدعم «الشارقة الخيرية» بـ 10.9 ملايين درهم منذ 2006

المصدر: الشارقة - وام

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حققت مبادرة «سحاب الخير»، التي أطلقتها جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع العربية للطيران منذ 2006 حتى نهاية العام الماضي، نجاحاً كبيراً، حيث تم توظيف هذه التبرعات التي بلغت 10.9 ملايين درهم في بناء 6 مستوصفات، وتشغيل 24، وتسيير 11 حملة طبية، وتنفيذ 8 برامج إغاثية في البلدان التي ضربتها الكوارث والحروب «القرن الأفريقي وسوريا وفلسطين وبنغلاديش».

كما تم تنفيذ 8 مشاريع إنتاجية لدعم الأسر المنتجة، إلى جانب حفر الآبار الارتوازية، حيث نفذت هذه المشاريع من خلال مكاتب الجمعية في الخارج، وبالتعاون مع الجهات المعنية في البلدان المستفيدة.

وقال محمد حمدان الزري، رئيس قطاع المشاريع بجمعية الشارقة الخيرية: إن نجاح المبادرة جاء بفضل تعاون المسافرين عبر وجهات العربية للطيران، الذين وضعوا تبرعاتهم للمساهمة في دعم مشاريع الجمعية وتعاون مسؤولي الشركة، الذين رحبوا بهذا التعاون، وعلى رأسهم الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران، لافتاً إلى أن قيمة تبرعات المبادرة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 556 ألف درهم.

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