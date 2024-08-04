شرطة أبوظبي تنظم جلسة «المستقبل يبدأ اليوم وليس غداً»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، جلسة حوارية بعنوان «المستقبل يبدأ اليوم وليس غداً، 10 ومضات من إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله»، في قاعة المربعة في مجمع إدارات الشرطة، بهدف تعزيز وترسيخ ثقافة القراءة وتبادل المعرفة.

وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة، اهتمام شرطة أبوظبي وحرصها المستمر على نشر مبادرات معرفية وتثقيفية، تسهم في تعزيز القراءة، التي تعد أساساً مهماً في ثقافة الأمم المتقدمة، ومنهجاً حيوياً للحياة، لافتاً إلى أن الإصدارات تتضمن إضاءات مهمة، ودروساً قيمة، ونماذج وقصصاً متميزة من واقع الحياة.

وتحدث الدكتور عبدالعزيز سلطان المعمري الكاتب والمحلل السياسي، عن مدى اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنقل جانب من مسيرته الحافلة بالدروس والعِبَر لمختلف الأجيال، لتكون مصدر إلهام لهم، وتمنحهم دروساً مفيدة حول ماضيهم ومستقبلهم، لافتاً إلى أن القراءة جسر للمعرفة.

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