أبوظبي تستضيف فعاليات الكونغرس الأوروبي العربي الطبي للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي فعاليات الكونغرس الأوروبي العربي الطبي الـ 34، من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي، يهدف المؤتمر إلى عرض أحدث التقنيات الطبية والممارسات الصحية المبتكرة، واستكشاف آخر التطورات في البحوث الطبية، وتعكس استضافة أبوظبي لهذا المؤتمر، تميزها في تنظيم كبرى الفعاليات العالمية، ما يضع الإمارة في مركز الأحداث التي ستشكل مستقبل البحوث والممارسات الطبية.

يهدف الكونغرس الطبي العربي الأوروبي الـ 34، إلى أن يكون منبراً لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين قادة وباحثين وممارسين في مجال الرعاية الصحية من أوروبا والوطن العربي.

ويجمع المؤتمر نحو 50 متحدثاً من مختلف التخصصات الطبية، ويُعقد من خلاله أكثر من 20 ورشة عمل، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 100 ورقة بحثية علمية. كما يسلط الكونغرس الطبي العربي الأوروبي الـ 34، الضوء على أحدث التقنيات والوسائل المبتكرة في مجال الطب والبحث العلمي، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل ممارسات الرعاية الطبية المقدمة حول العالم، متيحاً مساحةً لاستكشاف ملامح مستقبل الرعاية الصحية.

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