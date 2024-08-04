موظفو «كهرباء دبي» يعيدون تدوير 656 ألف عبوة بلاستيكية

المصدر: دبي - البيان

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تولي هيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية كبرى للاستدامة البيئية في جميع مشاريعها، وتحرص على رفع وعي موظفي الهيئة بأهمية تبنّي سلوكيات مستدامة في البيت، وفي مكان العمل، بما في ذلك تشجيعهم على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم، بما يدعم استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 – 2041، التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية.

ومنذ إطلاق مبادرة إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم في أكتوبر 2022، وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، أعاد قرابة 690 من موظفي الهيئة، تدوير 656,315 من العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم، وأسهم ذلك في تجنب تحويل 9.180 طناً من النفايات إلى مكب النفايات.

وتوفر الهيئة آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم، يتم تشغيلها عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين، حيث تقرأ الآلة رمز الاستجابة السريعة على التطبيق الذكي، ويتم منح الموظف نقاطاً عن كل عملية إعادة تدوير لدخول السحب والفوز بجوائز شهرية قيمة، وتم تكريم 70 موظفاً حتى نهاية يونيو 2024.

وفي إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نظمت الهيئة 14 فعالية توعوية للموظفين، لتسليط الضوء على أهمية تبنّي ممارسات مستدامة، تشمل تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية، وإعادة استخدام وتدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم.

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