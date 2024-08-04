«وطني الإمارات» تطلق دورة «اللغة العربية والهوية الوطنية»

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت مؤسسة «وطني الإمارات»، بالتعاون مع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، صباح أمس، برنامج اللغة العربية والهوية الوطنية، ضمن برنامج «سفراء الهوية الوطنية» في دورتها الخامسة لعام 2024م.

تضمنت الفترة الأولى للبرنامج محاضرة بعنوان: «اللغة العربية والهوية الوطنية»، قدمها الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج أستاذ جامعي بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أما الفترة الثانية فتضمنت جلسة حوارية تفاعلية، شارك فيها المنتسبون لمبادرة سفراء الهوية الوطنية مع منفذ البرنامج الدكتور عيسى الحمادي، كما أدار الجلسة عمران بن شيخان.

ويعد برنامج سفراء الهوية الوطنية إحدى المبادرات الوطنية الرائدة، التي أطلقتها مؤسسة «وطني الإمارات» منذ سنوات، بهدف تعزيز الهوية الوطنية ومكوناتها وعناصرها، والتي تعزز الولاء والانتماء الوطني لدى الشباب الإماراتي.

ويسعى البرنامج إلى غرس مفاهيم الهوية الوطنية، والتي تعد ركيزة أساسية في مكونات الهوية الوطنية وملامح للشخصية الإماراتية، كما تعد الهوية الوطنية محركاً رئيساً لدى الشباب تشحذ هممهم، وترفع مستوى شغفهم في سعيهم إلى تحقيق الطموحات المستقبلية، وتلبية الأهداف الوطنية المنشودة لدى المجتمع.

محاضرات وجلسات

وتتضمن مبادرة سفراء الهوية الوطنية مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية، واللقاءات لموضوعات ومحاور ذات ارتباط بمكونات الهوية الوطنية كالتراث والثقافة واللغة العربية والتاريخ وغيرها، ومن هذا المنطلق قدم الدكتور عيسى صالح الحمادي، محاضرة بعنوان: «اللغة العربية والهوية الوطنية»، حيث أشار فيها إلى أهمية اللغة العربية وارتباطها بالهوية الوطنية، حيث تعد اللغة العربية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية وعنصراً رئيساً من عناصرها ومكوناتها.

وتضمنت المحاضرة عدة محاور ذات ارتباط باللغة العربية والهوية الوطنية، ومن ضمنها اللغة العربية أداة للثقافة بأبعادها المختلفة، كما أشار إلى نشأة اللغة وتاريخ اللغة العربية وارتباطها بالهوية الوطنية الإماراتية.

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