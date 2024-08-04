سعيد الطاير لــ« البيان »: دبي تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية في استدامة إمدادات المياه

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تستخدم هيئة كهرباء ومياه دبي أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة وموثوقية لتعزيز شبكة المياه، بما يضمن لها توفير إمدادات مستدامة. وتضمن الهيئة جودة المياه المحلاة من خلال الفحص المستمر خلال مختلف مراحل التحلية، لضمان تزويد المتعاملين بمياه شرب وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب.

وارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة لــ«البيان»: يسهم مختبر هيئة كهرباء ومياه دبي المركزي في دعم جهود الهيئة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعزيز أمن واستدامة المياه في دبي، في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

مختبر مركزي

وأضاف: أجرى مختبر هيئة كهرباء ومياه دبي المركزي آلاف الفحوص لمياه الشرب في العام 2023، للتحقق من توفير مياه شرب ذات جودة عالية للمستهلكين في دبي، مطابقة لأفضل المعايير العالمية بصورة مستمرة كما أجرى المختبر عدداً كبيراً من الفحوص والاختبارات البيئية والبتروكيميائية، والاختبارات الروتينية وغير الروتينية للتأكد من امتثال مياه الشرب لأعلى المعايير الفيزيائية والكيميائية والحيوية. وبفضل استقطاب أفضل الكفاءات والاعتماد على أحدث التقنيات وتطوير أجهزة أسرع وأدق ذات طاقة استيعابية أكبر، لمواكبة احتياجات الهيئة والمستهلكين المتزايدة في عددها ونوعيتها، سجل المختبر زيادة في عدد الفحوص بنسبة وصلت إلى أكثر من 200 % خلال السبع سنوات السابقة.

تحول رقمي

وأوضح معالي سعيد الطاير أنه في إطار استراتيجية الهيئة لتحقيق التحول الرقمي، نعمل على تطوير وتحسين الكفاءات والقدرات في مجال الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي للقيام بالمهام الرئيسة للهيئة ومن بينها إنتاج وتحلية المياه وفحص جودة المياه.

وأضاف: نمتلك حالياً أصنافاً متعددة من الطائرات بدون طيار ومنها الطائرات المائية متعددة المراوح والطائرات ذات الأجنحة الثابتة للقيام بمهام متعددة ومنها جمع عينات المياه في كافة الأوقات، ومراقبة بقع الزيت ولمسافة تمتد حتى 3 كيلومترات عن الشاطئ مما يساعدنا على الكشف المبكر عن أية ملوثات للمياه ويساهم في تجنب تأثيرها على جودة المياه المنتجة، ومراقبة البنية التحتية للمحطات بالاعتماد على قدرتها على التصوير الحراري، الأمر الذي يساعدنا على الكشف عن الحالة الفنية للعزل الحراري لوحدات التحلية في وقت قصير مما يرفع كفاءة عملية إنتاج المياه.

كما يتم استخدام المركبات التي تعمل تحت سطح الماء والتي يتم التحكم بها عن بعد لمعاينة البنية التحتية لمآخذ مياه البحر. وتابع: نقوم بتسخير الذكاء الاصطناعي لتوقع وإدارة أداء الممتلكات كاستخدامنا لمنصة PREDIX من شركة «جنرال إلكتريك» لمراقبة أداء المضخات الرئيسة في وحدات التحلية من خلال التطبيقات الذكية مما يساعدنا على الكشف المبكر عن أية أعطال محتملة لتفادي تلك الأعطال ومن ثم تقليل فترات توقف محطات التحلية.

مبادرة

وأشار إلى أن الهيئة تسخر تقنية الطائرات الروبوتية ضمن مبادرة «سرب» التي تتضمن استخدام طائرات روبوتية متطورة لدعم البنية التحتية المتنامية لإمارة دبي. وطورت الهيئة من استخداماتها لهذه التقنية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة القابلة للتحديث مثل الكاميرات فائقة الدقة المعززة بتقنية الرؤية الليلية والليزر ومجسات تحديد المواقع وقياس الضغط والارتفاع والمجال المغناطيسي، والمسح بالموجات فوق الصوتية وغيرها. وتمتلك الهيئة عدة أنواع من الطائرات الروبوتية مثل الطائرات ذات المحركات المتعددة والأجنحة الثابتة والمركبات المسيرة عن بعد تحت الماء (ROV).

وخلال عمليات تحلية المياه، تستخدم الهيئة المركبات المسيرة عن بعد تحت الماء لفحص البنية التحتية لقنوات سحب المياه، ويتم استخدام الطائرات الروبوتية لفحص الغلايات أثناء عمليات الصيانة السنوية، إضافة إلى التصوير بالفيديو وإجراء عمليات التفتيش والمراقبة للمواقع.

وأوضح معالي سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي توفر مياهاً محلاة وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، ومعايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب. وتضمن الهيئة جودة المياه من خلال الفحص المستمر على مدار الساعة، حيث يتم أخذ عينات من مياه البحر الداخلة لمحطات إنتاج الكهرباء والمياه لفحص عدة عوامل تشمل كمية الكلور الحر المتبقي لضمان عملية التعقيم والمحافظة على المعدات، وتوجد لدى الهيئة أجهزة للرصد المستمر لبعض خصائص مياه البحر مثل: درجة الحرارة، ودرجة الملوحة، وكمية الأوكسجين المذاب في الماء. كما يوجد لدى الهيئة نظام دوري لأخذ عينات المياه في المراحل المختلفة من عملية التحلية، ويتم تحليل خصائص مياه البحر الداخلة إلى المحطات والمياه الراجعة إلى البحر بعد عملية التحلية بما في ذلك الخصائص الفيزيائية، والخصائص الكيميائية العضوية وغير العضوية، والخصائص الميكروبيولوجية وفق القوانين المعمول بها في الإمارات.

وستواصل الهيئة تطوير بنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز القدرة الإنتاجية للهيئة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وتوفير خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.

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