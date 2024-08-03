توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غام جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح شمالية غربية - جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 والمد الثاني عند الساعة 00:41 والجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:29 والمد الثاني عند الساعة 21:25 والجزر الأول عند الساعة 16:22 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 31 80 40

دبي 40 32 70 35

الشارقة 40 31 80 35

عجمان 38 32 85 40

أم القيوين 39 31 85 40

رأس الخيمة 40 32 70 35

الفجيرة 36 32 85 55

العـين 43 31 70 20

ليوا 45 30 65 25

الرويس 44 29 70 30

السلع 45 31 60 20

دلـمـا 41 34 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 37 32 85 55

أبو موسى 37 32 85 55.

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