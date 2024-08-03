«الأرصاد»: 35,7 المعدل المتوقع لدرجات الحرارة في أغسطس

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أوضح المركز الوطني للأرصاد أن معدل درجة الحرارة المتوقعة لشهر أغسطس الجاري سيكون حول المعدل، وقد يرتفع قليلاً، مشيراً إلى أن المعدل المتوقع خلال شهر أغسطس على مستوى الدولة سيكون 35,7 درجة مئوية.

وأشار المركز أن التوقعات لشهر أغسطس تشير إلى أن معدل سقوط الإمطار سوف يكون حول معدل بواقع 5.3 ملم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن معدل الرطوبة النسبية العظمي سيكون في ازدياد خاصة بفترات الصباح في بعض المناطق، حيث من المتوقع ان يصل معدل الرطوبة النسبية العظمي إلى 72%.

وبحسب الإحصائيات المناخية لشهر أغسطس والتي نشرها المركز الوطني للإرصاد عبر نافذته على موقع التواصل الاجتماعي "X"، فإن أعلى كمية أمطار مسجلة في هذا الشهر كانت في عام 2013، وتحديداً في منقطة حميم، بواقع 100,4 ملم، بينما شهد شهر أغسطس عام 2017، تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة مزيرعة التي سجلت 51,4 درجة مئوية.

ووفقاً للإحصائيات، فقد شهد عام 2013 تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر أغسطس بواقع 16,1 درجة مئوية، في الوقت الذي شهد فيه شهر أغسطس من عام 2018 تسجيل أكبر عدد لمرات تكرار الضباب، بواقع 15 يوماً للضباب الكثيف، ويوم واحد للضباب الخفيف.

أما بخصوص أعلى سنة شهد فيها شهر أغسطس تكراراً لحدوث الغبار خلال السنوات الماضية، فأشار المركز إلى أن أغسطس من عام 1999 هو الأعلى تكراراً لحدوث الغبار، حيث شهد تسجيل 6 مرات لتشكل الغبار.

وقال المركز إن دورة نسيم البر والبحر سيكون لها دور مهم خلال شهر أغسطس الجاري، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية خلال الليل والصباح، وبرياح شمالية خلال النهار، كما تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية، نشطة خاصة خلال فترة الصباح تثير الغبار، إضافة إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.

ويبلغ متوسط سرعة الرياح خلال الشهر الجاري 12 كم/ساعة، في الوقت الذي سجل شهر أغسطس من العام الماضي 2023 أعلى هبة رياح بواقع 127,8 كم/ساعة، وذلك في منطقة الهير.

ووفقاً للأرقام والاحصائيات التي نشرها المركز الوطني للإرصاد، فإن أعلى مجموع يومي للإشعاع الشمسي سُجل في عام 2018، بواقع 9610 وات في الساعة/متر مربع.

وكان شهر أغسطس من عام 2013 الأدنى من حيث المجموع اليومي للإشعاع الشمسي، وسجل 1832 وات في الساعة/المتر المربع.

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