حوافز مالية للمواطنين برأس الخيمة مقابل تحقيق التوفير في الكهرباء

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء، عن تقديم حوافز مالية للمواطنين المقيمين في رأس الخيمة بعد استطاعتهم تحقيق توفير في الكهرباء، وتحسب المكافآت على أساس نقاط مضافة إلى حساب المتعامل تظهر بالفاتورة الشهرية، مقابل المبالغ المخفضة من قيمة استهلاك الكهرباء، وتعادل درهماً واحداً عن كل درهم يتم ادخاره، وذلك من بعد مرور سنة كاملة من بدء الاشتراك بالخدمة.

وتهدف خدمة «منزلي» لاستشارات الطاقة المنزلية إلى رفع مستوى الوعي في إدارة الطاقة المنزلية للمواطنين المقيمين في إمارة رأس الخيمة، مما يساعدهم على تقليل معدلات استهلاكهم للكهرباء، مع التمتع ببيئة أكثر راحة ورفاهية، وجعل المنزل أكثر حداثة.

ومن خلال هذه الخدمة، توفر البلدية تقييماً شخصياً ومجانياً للطاقة بالنسبة لأصحاب المنازل، وتقدم لهم اقتراحات حول كيفية تحقيق وفورات في فاتورة الكهرباء.

تقييم

وعند التقديم على الخدمة، يقوم خبير مختص بإجراء تقييم يشمل الخصائص الرئيسية للمنزل وتحديد الجوانب التي يمكن من خلالها تخفيض استهلاك الطاقة والمياه، بما في ذلك الأجهزة والمعدات وأنظمة العزل. ويمكن إجراء التقييم من خلال قيام الخبير بزيارة للمنزل، أو من خلال مكالمة فيديو قصيرة، يحصل المتعامل بعدها على تقرير بالتوصيات والاقتراحات المقدمة.

ويمكن التسجيل في الخدمة عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية رأس الخيمة أو عن طريق زيارة أحد مراكز سعادة المتعاملين في الإمارة.

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